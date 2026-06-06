Neuer Sechser für Braunschweig?

Eintracht Braunschweig hat offenbar einen neuen Sechser ins Auge gefasst. Laut ‚Laola1.at‘ gehört der Zweitligist zum Kreis der Interessenten für Benjamin Markus vom TSV Hartberg. Neben den Löwen sollen auch der FC Aberdeen und Hajduk Split zuletzt ein Auge auf den 25-jährigen Slowenen geworfen haben, der bei seinem derzeitigen Arbeitgeber noch bis 2027 unter Vertrag steht.

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Markus‘ Fokus soll aktuell aber darauf liegen, in die 2. Bundesliga oder die englische Championship zu wechseln. In der abgelaufenen Spielzeit stand Markus in allen 32 Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Rasen und verpasste keine Sekunde auf dem Feld.