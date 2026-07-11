Beim FC Schalke 04 darf man sich Hoffnungen auf die Verpflichtung von Robin Gosens (32) machen. Laut ‚Sky‘ ist der linke Schienenspieler offen für einen Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich S04 mit dem 24-fachen deutschen Nationalspieler beschäftigt.

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Der Deal gestaltet sich dem Bezahlsender zufolge jedoch weiterhin schwierig. Eine Einigung zwischen Klub und Spieler sei bislang nicht in greifbarer Nähe. Dennoch arbeiten alle Parteien an einer Lösung.

Klar ist: Beim AC Florenz spielt Gosens in den Planungen keine Rolle mehr, der Serie A-Klub will den Routinier definitiv verkaufen. Zuletzt hieß es, dass die Verhandlungen zwischen Schalke und Florenz keine allzu große Hürde darstellen würden, eine mögliche geringe Ablöse rund um die Millionengrenze ist im Gespräch.

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Fest steht aber auch: Gosens müsste für einen Schalke-Transfer auf enorm viel Gehalt verzichten, zudem soll er sich gemeinsam mit seiner Familie in Italien eigentlich wohlfühlen. Grundsätzlich bereit für den Wechsel nach Gelsenkirchen ist der Linksfuß laut den neuesten Informationen von ‚Sky‘ allerdings trotzdem.