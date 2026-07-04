Werder: Kownacki-Abnehmer gefunden

Dawid Kownacki könnte es in diesem Sommer wieder in seine Heimat ziehen. Wie das polnische Sportportal ‚Przegląd Sportowy Onet‘ berichtet, zeigt Erstligist Korona Kielce großes Interesse an einer Verpflichtung des 29-Jährigen. Dank eines neuen Eigentümers ist der Klub finanziell gut aufgestellt und sei bereit, sowohl auf die Forderungen Werder Bremens als auch auf die Gehaltsansprüche des Stürmers einzugehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kownacki hatte die abgelaufene Spielzeit auf Leihbasis bei Hertha BSC verbracht, konnte in der Hauptstadt jedoch nicht vollends überzeugen. Aufgrund von lediglich sechs Toren in 24 Pflichtspielen entschieden sich die Berliner letztlich gegen eine feste Verpflichtung des polnischen Nationalspielers. Der Rechtsfuß kehrt nun vorerst nach Bremen zurück, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht, allerdings mit reichlich Konkurrenz im Sturmzentrum zu kämpfen hätte.