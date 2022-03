M'gladbach: Sommer hat Corona

Für Yann Sommer hat die Länderspielphase bei der Schweizer Nationalmannschaft ein jähes Ende gefunden. Wie der nationale Fußballverband SFV bestätigt, hat sich der Torhüter mit dem Coronavirus infiziert. Der 33-Jährige befindet sich nun in seinem Hotelzimmer in Quarantäne.

Für die Schweizer Auswahl stehen zwei Freundschaftsspiele gegen England (26.03.) und den Kosovo (29.03.) an. Am Freitag stand Sommer noch mit Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga beim VfL Bochum auf dem Platz.