Stars legen Veto ein: Trainer-Entscheidung bei United gefallen

Am heutigen Montagmorgen zeichnete es sich bereits ab: Michael Carrick hat Ole Gunnar Solskjaer im Rennen um den Interimstrainer-Posten bei Manchester United überholt. Nun scheint die Wahl des seit über zehn Jahren wankenden englischen Riesen tatsächlich auf den ehemaligen Mittelfeldspieler gefallen zu sein.

Wie der ‚Mirror‘ berichtet, soll Carricks Anstellung in den kommenden 24 Stunden offiziell über die Bühne gehen. Der 44-Jährige erhält einen Vertrag bis Saisonende. Sein erstes Spiel hat es gleich in sich: Am Samstag (13:30 Uhr) steigt das Manchester-Derby gegen City.

Uniteds bisheriger Cheftrainer Rúben Amorim war vor einer Woche entlassen worden. Darren Fletcher überbrückte wenig erfolgreich für zwei Spiele. Nun übernimmt wohl Carrick, der zuletzt bis Sommer beim FC Middlesbrough in der zweiten englischen Liga arbeitete.

Veto gegen Solskjaer

Pikant: Laut dem ‚Mirror‘ waren es ausgerechnet einige der alteingesessenen United-Stars, die eine Rückkehr von Solskjaer verhinderten. Der 52-jährige Norweger hatte die Red Devils schon von Ende 2018 bis Ende 2021 trainiert. Die Erinnerungen daran waren innerhalb des Teams offenbar nicht besonders gut, weshalb einige ältere Spieler dem Bericht zufolge bei der Vereinsführung vorstellig wurden, explizit gegen Solskjaer und für Carrick votierten.