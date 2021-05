Medien: Auch Lazio bemüht sich um Boateng

Jérôme Boateng hat offenbar das Interesse eines weiteren Serie A-Klubs geweckt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, bekunden die Laziali Interesse am Innenverteidiger, dessen Vertrag beim FC Bayern ausgelaufen ist. Die AS Rom soll sich ebenfalls um Boateng bemühen und hat dem Bericht zufolge die besseren Karten.

Boateng zeige Interesse daran, mit José Mourinho zusammenzuarbeiten, der bei der Roma zur neuen Saison anheuert. Die italienische Sportttageszeitung räumt Lazio daher nur Außenseiterchancen ein. Unklar ist allerdings, ob Boateng überhaupt Interesse an einem Engagement in der Ewigen Stadt hat – beide Römer Klubs verpassten die Teilnahme an der Champions League in der abgelaufenen Saison. Dem Vernehmen nach will Boateng nach Möglichkeit jedoch weiterhin in der Champions League auflaufen.