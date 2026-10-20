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Premier League

Muss der Glasner-Nachfolger schon gehen?

von Julian Jasch - Quelle: The Times
Pierre Sage @Maxppp

Pierre Sage steht bei Crystal Palace unter Druck. Die ‚Times‘ berichtet, dass der Cheftrainer die Abwehr stabilisieren muss, ansonsten drohe ihm das Aus. Aktuell stellen die Eagles mit 17 Gegentoren nach sieben Spieltagen die schlechteste Defensive der Premier League.

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Sage trat erst im Sommer das Erbe von Oliver Glasner an, der knapp zweieinhalb Jahre für die Engländer tätig war und nun bei Nottingham Forest auf der Bank sitzt. Als mögliche Nachfolger sollen die Verantwortlichen von Crystal Palace den aktuell vereinslosen Kieran McKenna sowie Frank Lampard (Coventry City) ins Auge gefasst haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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