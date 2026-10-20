Muss der Glasner-Nachfolger schon gehen?

Pierre Sage steht bei Crystal Palace unter Druck. Die ‚Times‘ berichtet, dass der Cheftrainer die Abwehr stabilisieren muss, ansonsten drohe ihm das Aus. Aktuell stellen die Eagles mit 17 Gegentoren nach sieben Spieltagen die schlechteste Defensive der Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sage trat erst im Sommer das Erbe von Oliver Glasner an, der knapp zweieinhalb Jahre für die Engländer tätig war und nun bei Nottingham Forest auf der Bank sitzt. Als mögliche Nachfolger sollen die Verantwortlichen von Crystal Palace den aktuell vereinslosen Kieran McKenna sowie Frank Lampard (Coventry City) ins Auge gefasst haben.