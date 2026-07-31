Hat Union Berlin einen neuen Mittelstürmer am Haken? Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge befinden sich die Eisernen in heißen Verhandlungen über die Verpflichtung von Emmanuel Latte Lath. Der 27-jährige Angreifer steht derzeit in der Major League Soccer bei Atlanta United unter Vertrag.

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Der Ivorer (vier Länderspiele) war im Februar 2025 für rund 21 Millionen Euro vom FC Middlesbrough nach Nordamerika gewechselt und markierte seitdem elf Tore und vier Vorlagen in 48 Einsätzen. Nach enttäuschenden Monaten möchte Latte Lath Atlanta im Sommer verlassen. Interesse hatten laut der ‚Daily Mail‘ auch der FC Burnley und Ex-Klub Middlesbrough bekundet, aufgrund von Problemen mit dem britischen Visum komme eine England-Rückkehr aber nicht zustande.