Hertha-Schock: Eichhorn droht Saison-Aus

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Kennet Eichhorn ist ein vielversprechendes Talent @Maxppp

Kennet Eichhorn (16) hat es unter Umständen schlimm erwischt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge erlitt der Mittelfeldspieler von Hertha BSC am vergangenen Wochenende gegen Schalke 04 (0:0) eine Sprunggelenksverletzung – womöglich ist die Syndesmose betroffen.

Am heutigen Mittwoch sollen weitere Untersuchungen Aufschluss über das Ausmaß der Verletzung geben. Bestätigen sich die Befürchtungen, droht dem Youngster, der sich mit seiner Entwicklung bei zahlreichen Topklubs auf den Einkaufszettel gespielt hat, sogar das vorzeitige Saison-Aus.

