Neuer-Plan bekannt – bittere Nachricht für Nübel

Ende März feiert Manuel Neuer seinen 40. Geburtstag. Ein Alter, in dem die meisten Profifußballer ihre Karriere bereits beendet haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, insbesondere unter den Torhütern. Auch der Kapitän des FC Bayern gehört zu diesen Ausnahmen, dennoch bahnt sich auch beim 124-fachen Nationalspieler das Ende der aktiven Zeit an.

Eine Entscheidung über seine Zukunft will der gebürtige Gelsenkirchner rund um seinen Geburtstag am 27. März bekanntgeben. Die Bayern lassen Neuer freie Hand. Will er verlängern, erhält er nochmal einen Vertrag für ein weiteres Jahr. An der Vereinbarung, Spiele an seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig abzugeben, soll sich laut ‚kicker‘ dann nur minimal etwas ändern. Der 22-jährige Ersatzmann werde in diesem Szenario noch mehr Spiele von Neuer erhalten, so das Fachmagazin.

Kein Müller 2.0

Klar ist für den Weltmeister von 2014 aber schon, dass er seine Karriere im Trikot des Bundesligaprimus beenden wird. Ein Abenteuer im Ausland – ähnlich wie es Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps angegangen ist – steht für Neuer nicht zur Debatte, berichtet der ‚kicker‘. Gibt der fünfmalige Welttorhüter sein Ende an der Säbener Straße bekannt, geht dies also einher mit einem vollständigen Ende seiner Karriere.

Peretz & Nübel ohne Zukunft in München

Weiter heißt es, dass die Zukunft von Daniel Peretz (25) und Alexander Nübel (29) bei einem anderen Verein liegen wird. Während Peretz seit der Winterpause per Leihe für den FC Southampton spielt, wurde Nübel schon seit 2023 temporär beim VfB Stuttgart geparkt. Im Sommer würden die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters gerne dauerhafte Lösungen für beide Schlussmänner suchen.

Sollte Neuer seine Handschuhe an den Nagel hängen und Urbig zur Nummer eins aufsteigen, werde die Transferabteilung der Bayern zudem den Markt sondieren. Möglicherweise fällt die Wahl dann auf einen externen Goalie, der das Torhüterteam verstärkt und hinter Urbig auf seine Chance wartet. Peretz oder Nübel spielen bei den Überlegungen dahingehend offenbar keine Rolle mehr.