BVB: Rose lobt Reus

Marco Rose betont die Bedeutung von Marco Reus bei Borussia Dortmund. „Ich habe immer gesagt, wie wichtig Marco für Borussia Dortmund ist. Er ist ein Dortmunder Jung, er lebt und kämpft für den Verein. Neben der sportlichen Rolle spielt er auch persönlich eine wichtige Rolle für uns“, so der Coach am gestrigen Dienstagabend auf einer Pressekonferenz.

Zuletzt hatte Reus mit Kritik am System unter Rose für Aufsehen gesorgt. Der BVB-Kapitän beschwichtigte aber im Anschluss: „Wir hatten von Anfang an ein sehr offenes, gutes und enges Vertrauensverhältnis. Marco Rose hat bis hierhin hervorragende Arbeit geleistet, und das wird er auch in Zukunft tun.“ Die Schwarz-Gelben kämpfen heute gegen Sporting Lissabon (21 Uhr) um entscheidende Punkte für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League.