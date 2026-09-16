Für Ex-BVB-Talent Paris Brunner (20) reicht es nicht wie kolportiert für eine Berufung ins Aufgebot von Jürgen Klopp bei der A-Nationalmannschaft des DFB. Dafür wird der Angreifer laut ‚Sky‘ aber am Freitag erstmals im Kader der deutschen U21 auftauchen, was er als Teilerfolg verbuchen dürfte.

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Brunner ist der Senkrechtstarter bei der AS Monaco, erzielte in der laufenden Saison schon vier Tore in fünf Pflichtspielen. Mit einer Hals-ab-Geste sorgte er zuletzt aber für Kontroversen in Frankreich, die in einer Sperre münden könnten.