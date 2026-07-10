Auf der Suche nach Verstärkungen für die Mittelfeldzentrale ist Real Madrid offenbar auf Marcelo Brozovic gestoßen. Informationen von Sacha Tavolieri zufolge haben die Königlichen Kontakt zu dem 33-Jährigen aufgenommen, um die Bereitschaft für einen potenziellen Wechsel vorzufühlen. Der Kroate ist nach Auslauf seines Vertrags bei Al Nassr in diesem Sommer derzeit ohne Verein.

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Insbesondere Real-Coach José Mourinho gilt als großer Befürworter des Routiniers. Brozovic ist bei den Madrilenen als kurzfristige Option eingeplant und soll demnach ein Angebot über ein Jahr Laufzeit erhalten. In den vergangenen drei Jahren absolvierte der Mittelfeldspieler für den saudi-arabischen Klub 124 Pflichtspiele. Seine Karriere in der kroatischen Nationalmannschaft beendete der Rechtsfuß nach der EM 2024.