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Bundesliga

Werder-Verbleib: Puertas hebt den Daumen

von Lukas Weinstock
1 min.
Cameron Puertas schaut etwas mürrisch zur Seite @Maxppp

Cameron Puertas (27) kann sich offenbar vorstellen, über den Sommer hinaus bei Werder Bremen zu bleiben. „Mir würde es gefallen, bei Werder zu bleiben. Das kann ich mir gut vorstellen, allerdings entscheide ich nicht selbst darüber. Ich lasse es auf mich zukommen“, stellte der offensive Mittelfeldspieler am heutigen Donnerstag in einer Medienrunde klar.

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Puertas ist noch bis Saisonende von Al Qadsiah an Werder verliehen. Die Kaufoption liegt bei etwa zehn Millionen Euro. Zu viel Geld für die Hanseaten, die darauf hoffen, den Preis drücken zu können. Gespräche zwischen den Parteien hat es laut Puertas noch nicht gegeben, da erst der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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