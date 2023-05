Medizincheck absolviert: Dahoud findet neuen Verein

Mahmoud Dahoud wird seine Laufbahn offenbar in England fortsetzen. Wie ‚Sport1‘ vermeldet, steht der 27-jährige Mittelfeldspieler vor einem Transfer in die Premier League. Dahoud habe am Montag in London bereits den Medizincheck absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Welcher Verein den Zuschlag bei Dahoud erhalten hat, ist allerdings bislang nicht an die Öffentlichkeit geraten. ‚Sport1‘ spekuliert über Newcastle United, Leicester City und Brighton & Hove Albion. Unterschrieben habe Dahoud bei seinem neuen Klub noch nicht.

Lese-Tipp

BVB-Ärger: Wackelt Sammer?

2017 war der Rechtsfuß für zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund gewechselt. Beim BVB kommt Dahoud in dieser Saison nur zu 335 Einsatzminuten in der Liga. Dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, steht seit einigen Monaten fest.