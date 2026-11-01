Die 16 Achtelfinalisten

Eintracht Frankfurt

1.FC Kaiserslautern

VfB Stuttgart

Bayer 04 Leverkusen

FC Augsburg

Hertha BSC

Holstein Kiel

RB Leipzig

VfL Bochum

Borussia Mönchengladbach

Dynamo Dresden

SV Darmstadt 98

SC Freiburg

1.FC Köln

Bayern München

Borussia Dortmund

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Paarungen

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

FC Bayern München - Hertha BSC

Borussia M‘gladbach - Darmstadt 98

1.FC Kaiserslautern - SC Freiburg

Holstein Kiel - 1.FC Köln

VfL Bochum - FC Augsburg