DFB-Pokal
DFB-Pokal: Bayern mit Heimrecht, BVB mit Hammerlos
Am heutigen Sonntag fand die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals statt. Die Paarungen:
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Die 16 Achtelfinalisten
- Eintracht Frankfurt
- 1.FC Kaiserslautern
- VfB Stuttgart
- Bayer 04 Leverkusen
- FC Augsburg
- Hertha BSC
- Holstein Kiel
- RB Leipzig
- VfL Bochum
- Borussia Mönchengladbach
- Dynamo Dresden
- SV Darmstadt 98
- SC Freiburg
- 1.FC Köln
- Bayern München
- Borussia Dortmund
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Die Paarungen
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
VfB Stuttgart - Dynamo Dresden
Bayer Leverkusen - RB Leipzig
FC Bayern München - Hertha BSC
Borussia M‘gladbach - Darmstadt 98
1.FC Kaiserslautern - SC Freiburg
Holstein Kiel - 1.FC Köln
VfL Bochum - FC Augsburg
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