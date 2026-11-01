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DFB-Pokal

DFB-Pokal: Bayern mit Heimrecht, BVB mit Hammerlos

Am heutigen Sonntag fand die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals statt. Die Paarungen:

von Tobias Feldhoff
DFB-Pokal-Trophäe @Maxppp

Die 16 Achtelfinalisten

  • Eintracht Frankfurt
  • 1.FC Kaiserslautern
  • VfB Stuttgart
  • Bayer 04 Leverkusen
  • FC Augsburg
  • Hertha BSC
  • Holstein Kiel
  • RB Leipzig
  • VfL Bochum
  • Borussia Mönchengladbach
  • Dynamo Dresden
  • SV Darmstadt 98
  • SC Freiburg
  • 1.FC Köln
  • Bayern München
  • Borussia Dortmund
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Die Paarungen

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
VfB Stuttgart - Dynamo Dresden
Bayer Leverkusen - RB Leipzig
FC Bayern München - Hertha BSC
Borussia M‘gladbach - Darmstadt 98
1.FC Kaiserslautern - SC Freiburg
Holstein Kiel - 1.FC Köln
VfL Bochum - FC Augsburg

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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