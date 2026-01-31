Ramos kehrt dem HSV den Rücken

Guilherme Ramos (28) verlässt den Hamburger SV und wagt ein Abenteuer in China. Wie der HSV offiziell bekanntgibt, wechselt der Innenverteidiger zum chinesischen Topklub Beijing Guoan. Dem Vernehmen nach erhalten die Rothosen ein halbes Jahr vor Vertragsende noch eine Ablöse von knapp 100.000 Euro.

Ramos war im Sommer 2023 ablösefrei von Arminia Bielefeld zum HSV gewechselt. Seitdem absolvierte der Portugiese 36 Spiele für die Hanseaten. In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß unter Trainer Merlin Polzin nur als Joker zum Einsatz.