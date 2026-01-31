Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Ramos kehrt dem HSV den Rücken

von Leon Morsbach - Quelle: hsv.de
1 min.
Guilherme Ramos schaut auf den Ball @Maxppp

Guilherme Ramos (28) verlässt den Hamburger SV und wagt ein Abenteuer in China. Wie der HSV offiziell bekanntgibt, wechselt der Innenverteidiger zum chinesischen Topklub Beijing Guoan. Dem Vernehmen nach erhalten die Rothosen ein halbes Jahr vor Vertragsende noch eine Ablöse von knapp 100.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
Hamburger SV
𝑶𝒃𝒓𝒊𝒈𝒂𝒅𝒐, Gui! 🫶🇵🇹

Gui wechselt fest zum Chinesischen Erstligisten Beijing Guoan. ✈️

Wir danken dir für deinen Einsatz und wünschen dir alles Gute und viel Erfolg in China, lieber Gui - 𝑩𝒐𝒂 𝒔𝒐𝒓𝒕𝒆! 🙏

Alle Infos 👉

#nurderHSV
Bei X ansehen

Ramos war im Sommer 2023 ablösefrei von Arminia Bielefeld zum HSV gewechselt. Seitdem absolvierte der Portugiese 36 Spiele für die Hanseaten. In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß unter Trainer Merlin Polzin nur als Joker zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Chinese Super League
Hamburg
Guoan
Guilherme Ramos

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Chinese Super League Chinese Super League
Hamburg Logo Hamburger SV
Guoan Logo Beijing Guoan
Guilherme Ramos Guilherme Ramos
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert