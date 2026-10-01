Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Werder: Hiobsbotschaft für Musah

von Daniel del Federico - Quelle: DeichStube
1 min.
Salim Musah im Werder-Dress @Maxppp

Der SV Werder Bremen muss langfristig auf Salim Musah verzichten. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, muss der 20-Jährige operiert werden. Der junge Mittelstürmer hat sich im Training bei der deutschen U20-Nationalmannschaft einen Muskel im linken Oberschenkel gerissen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Musah wird somit erst im kommenden Kalenderjahr wieder zum Einsatz kommen können. Sportdirektor Clemens Fritz bedauert den Ausfall des Top-Talents: „Die Verletzung ist sehr bitter für ihn. Er war gerade auf einem guten Weg. Jetzt werden wir ihn erstmal bei der Genesung voll und ganz unterstützen.“ Der 1,98 Meter große Angreifer kam für die Profimannschaft der Grün-Weißen bisher in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Salim Amani Musah

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Salim Amani Musah Salim Amani Musah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert