Der SV Werder Bremen muss langfristig auf Salim Musah verzichten. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, muss der 20-Jährige operiert werden. Der junge Mittelstürmer hat sich im Training bei der deutschen U20-Nationalmannschaft einen Muskel im linken Oberschenkel gerissen.

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Musah wird somit erst im kommenden Kalenderjahr wieder zum Einsatz kommen können. Sportdirektor Clemens Fritz bedauert den Ausfall des Top-Talents: „Die Verletzung ist sehr bitter für ihn. Er war gerade auf einem guten Weg. Jetzt werden wir ihn erstmal bei der Genesung voll und ganz unterstützen.“ Der 1,98 Meter große Angreifer kam für die Profimannschaft der Grün-Weißen bisher in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.