Eintracht: Transfer-Entscheidungen bei Baum & Ebnoutalib

Unter Albert Riera wollte Elias Baum bei Eintracht Frankfurt endlich angreifen. Der 20-Jährige war vor der Saison nach einer herausragenden Spielzeit bei der SV Elversberg mit Vorschusslorbeeren zurückgekommen, spielte aber keine Rolle unter Dino Toppmöller.

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Das hat sich auch unter Riera nicht verändert. Laut der ‚Bild‘ sucht sich der Rechtsverteidiger deshalb jetzt einen neuen Verein. Der Youngster stehe vor dem festen Abgang, Interesse gebe es aus der Bundesliga und dem Ausland.

Hoffnung auf Riera-Aus

Auch in Elversberg den Durchbruch geschafft hat Younes Ebnoutalib, den die SGE erst im Winter aus dem Saarland verpflichtete. Nach starkem ersten Spiel und anschließender Verletzung fremdelt der 22-Jährige mit seiner Rolle unter Riera. Seit Ende März ist er wieder fit, kommt aber nur auf drei Kurzeinsätze unter zehn Minuten.

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Anders als Baum will Ebnoutalib dem Boulevardblatt zufolge aber über den Sommer hinaus bleiben und sich am Main durchsetzen. Vertraglich ist der Mittelstürmer bis 2031 an die Hessen gebunden und hat die Hoffnung auf einen Neuanfang. Da Riera vor dem Aus steht, könnte ein neuer Trainer die Chancen für Ebnoutalib erhöhen.