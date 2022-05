Bericht: Pogba schließt City-Wechsel aus

Paul Pogba wird im Sommer aller Voraussicht nach nicht innerhalb von Manchester die Farben wechseln. Laut ‚The Athletic‘ schließt das Umfeld des französischen Mittelfeldspielers einen Wechsel zu Manchester City aus. Zwar sei das Angebot der Skyblues schmeichelhaft, jedoch wolle der 29-Jährige seine Karriere nach seinem Vertragsende bei Manchester United andernorts fortsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pogbas Ex-Klub Juventus Turin, Real Madrid und Paris St. Germain sind die derzeit wahrscheinlichsten Kandidaten auf dessen ablösefreie Verpflichtung. Die besten Karten besitzt nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato PSG. In der laufenden Saison kam Pogba für United in 27 Partien zum Einsatz und war an zehn Treffern direkt beteiligt. 2016 war der Mittelfeldstratege für 105 Millionen Euro von Juventus zu den Red Devils gewechselt.