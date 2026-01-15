1. FC Köln: Kwasniok widerspricht Kaminski

Lukas Kwasniok sieht beim 1. FC Köln keinen Grund für hängende Köpfe. Nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern sagte der angezählte Cheftrainer, dass „die Stimmung bei uns allgemein überhaupt nicht schlecht“ sei. Schließlich gebe es „im Leben viel, viel härtere Aufgaben“ als Bundesliga-Fußball.

Zuvor hatte Leistungsträger Jakub Kaminski (23) angesichts von acht Spielen ohne Sieg moniert, dass die Laune im Verein aktuell „nicht so toll“ sei. Der FC belegt in der Bundesliga nur noch Rang zwölf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Genau dort steht Mainz 05 – der Kölner Gegner am Samstag (15:30 Uhr). Sollte Kwasniok diese Partie hoch verlieren, ist sein Job laut der ‚Bild‘ gefährdet.