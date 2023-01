Fortuna: Ampomah strafversetzt

Kaum zurück bei Fortuna Düsseldorf ist Nana Ampomah (27) in die zweite Mannschaft verbannt worden. Das hat der Zweitligist in einem offiziellen Statement mitgeteilt. Die Düsseldorfer sahen sich zum Handeln gezwungen, nachdem der Flügelstürmer am heutigen Donnerstag nicht zur verabredeten Zeit aus dem Urlaub zurückgekehrt war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Strafe muss Ampomah mit dem Training der U23 vorliebnehmen. Die Profi-Mannschaft hingegen wird sich am kommenden Sonntag für acht Tage ins spanische Marbella verabschieden. Im Oktober 2020 war der Ghanaer zur Fortuna gewechselt, bekam aber weder in Düsseldorf noch während der Leihe bei Royal Antwerpen ein Bein auf den Boden.

Lese-Tipp

M‘gladbach: Thuram-Ersatz aus Liga zwei?