Menü Suche
Kommentar 1
FT-Info La Liga

50 Millionen: Torres gibt Wechselzusage

Der Poker um Ferran Torres geht in die heiße Phase. Der WM-Finalheld hat sich offenbar für einen neuen Klub entschieden.

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano | FT-Info | Marca
1 min.
Ferran Torres im Kreise der spanischen Nationalmannschaft @Maxppp

Der FC Barcelona möchte Ferran Torres eigentlich nicht abgeben. Die einzige Möglichkeit für einen Transfer besteht laut Fabrizio Romano darin, dass der 26-Jährige seinen Wechselwunsch hinterlegt. Dazu könnte es schon in Kürze kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn wie FT aus Frankreich erfuhr, hat Torres die Entscheidung getroffen, zu Paris St. Germain wechseln zu wollen. Darüber hat der Stürmer sein Umfeld und seine Teamkollegen bereits informiert.

Laut Romano steht PSG in direkten Verhandlungen mit dem Torres-Lager. Der ‚Marca‘ zufolge wird die finanzielle Übereinkunft zwischen dem Spanier und Paris keine Hürde darstellen. Die Gespräche zwischen den Klubs sind nach FT-Infos für die nächste Woche anberaumt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehr als 50 Millionen?

Der Vertrag des 65-fachen Nationalspielers in Barcelona läuft im kommenden Sommer aus. Günstig wird eine Verpflichtung für PSG dennoch nicht. Schon vor der WM stand eine Ablöse von 50 Millionen Euro im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Ligue 1
Barcelona
PSG
Ferran Torres

Weitere Infos

La Liga La Liga
Ligue 1 Ligue 1
Barcelona Logo FC Barcelona
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ferran Torres Ferran Torres
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert