50 Millionen: Torres gibt Wechselzusage

Der FC Barcelona möchte Ferran Torres eigentlich nicht abgeben. Die einzige Möglichkeit für einen Transfer besteht laut Fabrizio Romano darin, dass der 26-Jährige seinen Wechselwunsch hinterlegt. Dazu könnte es schon in Kürze kommen.

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Denn wie FT aus Frankreich erfuhr, hat Torres die Entscheidung getroffen, zu Paris St. Germain wechseln zu wollen. Darüber hat der Stürmer sein Umfeld und seine Teamkollegen bereits informiert.

Laut Romano steht PSG in direkten Verhandlungen mit dem Torres-Lager. Der ‚Marca‘ zufolge wird die finanzielle Übereinkunft zwischen dem Spanier und Paris keine Hürde darstellen. Die Gespräche zwischen den Klubs sind nach FT-Infos für die nächste Woche anberaumt.

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Mehr als 50 Millionen?

Der Vertrag des 65-fachen Nationalspielers in Barcelona läuft im kommenden Sommer aus. Günstig wird eine Verpflichtung für PSG dennoch nicht. Schon vor der WM stand eine Ablöse von 50 Millionen Euro im Raum.