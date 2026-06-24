WM: Frankreich-Coach Deschamps abgereist

Die französische Nationalmannschaft muss vorerst ohne Trainer Didier Deschamps auskommen. Wie der französische Fußballverband mitteilt, ist der Nationalcoach aus den USA abgereist, da seine Mutter verstorben ist.

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Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille 🙏 pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2026

Deschamps wird mindestens das Gruppenfinale gegen Norwegen am Freitag (21 Uhr) verpassen. „Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an der Beerdigung teilzunehmen. Er wird am Freitag beim letzten Spiel der Gruppe I nicht auf der Trainerbank sitzen können“, so die offizielle Meldung.