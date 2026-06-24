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Offiziell Weltmeisterschaft

WM: Frankreich-Coach Deschamps abgereist

von Remo Schatz - Quelle: fff.fr
Didier Deschamps bei der Hymne @Maxppp
Norwegen Frankreich

Die französische Nationalmannschaft muss vorerst ohne Trainer Didier Deschamps auskommen. Wie der französische Fußballverband mitteilt, ist der Nationalcoach aus den USA abgereist, da seine Mutter verstorben ist.

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Deschamps wird mindestens das Gruppenfinale gegen Norwegen am Freitag (21 Uhr) verpassen. „Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an der Beerdigung teilzunehmen. Er wird am Freitag beim letzten Spiel der Gruppe I nicht auf der Trainerbank sitzen können“, so die offizielle Meldung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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