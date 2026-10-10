Geheimes Treffen zwischen City und Premier League

Manchester City versuchte wohl vor Veröffentlichung des Financial Fairplay-Urteils heimlich noch eine finanzielle Lösung mit der Premier League zu finden. Laut ‚Bloomberg‘ sollen die Cityzens in einer frühen Phase Einigungsverhandlungen mit der Premier League geführt haben, bevor das Urteil bestätigt wurde. City habe weiterhin auf Unschuld plädiert und suchte einen Ausweg in Form einer beachtlichen finanziellen Zahlung. Da keine Einigung mit der Liga gefunden werden konnte, drohen City nun Punktabzüge, aberkannte Titel oder sogar Zwangsabstiege.

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Diese finanzielle Lösung hätte die Angelegenheit aber wahrscheinlich nur verkleinert und nicht sofort gelöst. Manchester City wurde durch die englische Topliga in 114 von 115 Anklagepunkten wegen teils schwerwiegender Verstöße gegen die finanziellen Regeln der Liga schuldig gesprochen. Dabei soll City die eigenen Bilanzen um über 1,05 Milliarden Euro geschönt haben.