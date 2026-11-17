Antonio Rüdiger (33) bestreitet aktuell womöglich seine letzte Saison bei Real Madrid. Der Journalist Jorge Picón von ‚Radio Marca‘ berichtet, dass die Zeichen im Klub-Umfeld klar auf Trennung stehen.

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Real erachte es als vorteilhaft, die Innenverteidiger-Position mit einem jüngeren und jetzt schon stärkeren Spieler zu besetzen. Aus diesem Grund deutet vieles darauf hin, dass Rüdigers Kapitel bei den Königlichen nach fünf Jahren im kommenden Sommer ein Ende finden wird.

Teure Alternativen

Kandidaten für Rüdigers Nachfolge haben die Blancos schon ausgemacht. Picón bringt die bereits in der Vergangenheit bei Real gehandelten Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart) und Alessandro Bastoni (27/Inter Mailand) ins Spiel. Zudem könnte der Hauptstadtklub Jacobo Ramón (21/Como 1907) für neun Millionen Euro per Rückkaufoption zurückholen.

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Schlotterbeck steht beim BVB bis 2031 unter Vertrag, ist im Sommer aber aufgrund einer Ausstiegsklausel für festgeschriebene 50 bis 60 Millionen Euro zu haben. Jeltsch ist an den VfB vertraglich bis 2030 gebunden, im Raum steht eine Ablöse von 60 Millionen Euro. Auch für Bastoni, dessen Arbeitspapier bei Inter bis 2028 befristet ist, müsste wohl mindestens diese Summe fällig werden.