Wilde Woltemade-Gerüchte um Bayern: Das ist dran

Mit dem VfB Stuttgart führte der FC Bayern im vergangenen Jahr zähe und teils auch öffentlich ausgetragene Verhandlungen über einen Transfer von Nick Woltemade. Der FCB weigerte sich jedoch, die vom VfB aufgerufene Ablöse zu bezahlen, weshalb der Deal am Ende nicht zustande kam.

Stattdessen sicherte sich Newcastle United den Zuschlag – für satte 75 Millionen Euro. Der Start bei den Magpies hätte für Woltemade besser kaum laufen können. Fünf Tore erzielte der 23-Jährige in den ersten sieben Spielen, seitdem stottert der Motor jedoch. In den darauffolgenden 30 Spielen kamen lediglich vier weitere Treffer hinzu. Zuletzt verlor der Stürmer sogar seinen Stammplatz.

Irres Abgangsgerücht

In den zurückliegenden Tagen kursierte dann in englischen Medien ein wildes Gerücht. Das Portal ‚Football Insider‘ berichtete, dass Newcastle Woltemade im Sommer schon wieder verkaufen will und der FCB als Abnehmer bereitstünde. Der Quelle zufolge schätzt Bayern den Wert des technisch so starken Torjägers bei umgerechnet rund 35 bis 45 Millionen Euro ein.

In der neuen Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ wurde auf dieses Gerücht eingegangen. „Wenn so einer wie Woltemade sich so mit den Bayern commited hat, ist das Thema FC Bayern nicht vom Tisch. Bayern hat nach wie vor einen hohen Stellenwert“, sagt ‚Bild‘-Reporter Julian Agardi.

Gleichzeitig ordnet Agardi ein: „Aktuell verschwendet er überhaupt keine Gedanken, was nach dem Sommer passieren könnte. Er fühlt sich in Newcastle pudelwohl.“ Klar ist: Ein Transfer im Sommer ist keine Option. Die Magpies haben nicht 75 Millionen Euro in den deutschen Nationalstürmer investiert, um ihn nach nur einem Jahr schon wieder zu verkaufen.

Kurzfristig nein, langfristig vielleicht

Vor allem nicht für den Preis, der dem deutschen Rekordmeister vorschwebt. Dass die Personalie Woltemade in der Zukunft an der Säbener Straße nochmal heiß wird, ist hingegen gut möglich. Perspektivisch wird Bayern einen Nachfolger für Harry Kane (32) suchen – Woltemade passt als deutscher Stürmer sowie mit seinen Fähigkeiten gut in das gesuchte Profil. Das ist aber Zukunftsmusik.