Goretzka lässt alle warten

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Leon Goretzka für Bayern im Einsatz

Dass Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer verlassen wird, wurde bereits offiziell bestätigt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will sich der Mittelfeldspieler aber auf der Suche nach seinem neuen Arbeitgeber nicht hetzen lassen. „Eine Entscheidung eilt nicht“, so das Fachblatt.

An möglichen neuen Klubs soll es nicht mangeln. Wie der ‚kicker‘ weiter ausführt, gibt es eine „handvoll Interessenten aus Spanien, Italien und England“. Eigenwerbung kann der 31-Jährige bei der Weltmeisterschaft im Sommer betreiben, hat ihm Nationaltrainer Julian Nagelsmann zuletzt doch öffentlich quasi das WM-Ticket bereits ausgestellt.

