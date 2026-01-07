Eiszeit beendet: BVB forciert Adeyemi-Entscheidung

Bei den vergangenen Gesprächen zwischen den Bossen von Borussia Dortmund und Karim Adeyemi ging es nicht mehr um Vertragsthemen. In den Wochen bis Weihnachten hatte sich der Filou zu viele Eskapaden geleistet, zu oft mussten Erziehungsmaßnahmenkonferenzen abgehalten werden. Die eigentlich geplante Vertragsverlängerung trat in den Hintergrund und wurde zuletzt komplett auf Eis gelegt.

Die Eiszeit wurde nun aber offenbar beendet. Die ‚Sport Bild‘ vermeldet „zumindest einen kleinen Fortschritt“. Demnach hat der BVB wieder Kontakt zu Berater Jorge Mendes aufgenommen, der zuletzt für Duz-Freund Sebastian Kehl und Co. nur schwierig erreichbar war.

Mehr noch: Im neuen Jahr soll der „Poker nun Fahrt aufnehmen“. Neue Gespräche mit dem Star-Agenten seien bereits angesetzt. Die wichtigsten Kerninhalte liegen seit November auf dem Tisch. Beide Parteien wissen, was die andere Seite will. Nicht auszuschließen also, dass es zu einer schnellen Entscheidung kommen kann. In eineinhalb Jahren läuft der Vertrag des Sprinters aus.

Rückendeckung von Sammer

Dass der BVB nach den Eskapaden aus dem vergangenen Jahr in 2026 gemeinsam mit Adeyemi in die Zukunft gehen will, lässt auch Matthias Sammer durchblicken. Entsprechend nimmt er den 23-Jährigen gegenüber der ‚Sport Bild‘ in Schutz: „Karim befindet sich noch in seiner Entwicklung, seine Emotionen hat er noch nicht immer hundert Prozent im Griff. Der Verein hat ihn im letzten Fall entsprechend ermahnt und sanktioniert. Das war richtig.“

Sammer ist aber überzeugt: „Jetzt glaube ich, ist es der richtige Weg, ihm zu helfen und zu unterstützen, damit er gemeinsam mit uns den richtigen Weg findet, um ein absoluter Top-Profi zu werden. Karim hat außergewöhnliche Fähigkeiten, da gilt es nun, eine Konstanz reinzubekommen. Karim ist ein Individualist. Sein linker Fuß, Schnelligkeit, Abschluss – das sind außergewöhnliche Fähigkeiten.“