Neustart

30 Millionen Euro war Real Madrid im Januar 2020 die Verpflichtung des damals 18-jährigen Reinier wert. Die hohen Erwartungen konnte der Brasilianer nie erfüllen, es folgten viele Leihen innerhalb Europas. Auch für Borussia Dortmund war Reinier zwischen 2020 und 2022 am Ball, im BVB-Trikot erzielte der Offensivspieler ein mageres Tor. Vor einem Jahr zog Reinier dann einen Schlussstrich unter seine Europa-Tour, Real ließ ihn ablösefrei zu Atlético Mineiro gehen.

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Und in der brasilianischen Heimat läuft es wieder deutlich besser für den mittlerweile 24-Jährigen. Die ‚as‘ sieht nach Reiniers gestrigem Gala-Auftritt in der Copa Sudamericana gegen den FC Santos gar eine „Wiederauferstehung“. Mit zwei Toren führte Reinier sein Team im Viertelfinal-Rückspiel ins Elfmeterschießen, das Atlético für sich entscheiden konnte. Der Rechtsfuß ließ „sein Potenzial aufblitzen, das er Real Madrid bei seinem Wechsel von Flamengo versprach“, so die ‚as‘. Reinier zeige, „dass er mit 24 Jahren noch immer das Zeug dazu hat, Qualität und Konstanz zu erreichen.“ Ob er es doch nochmal in Europa probiert?

Eberl gegen Yamal?

In der öffentlichen Debatte, wer am 26. Oktober den Ballon d’Or gewinnen sollte, schlagen die Aussagen von Lamine Yamal („Mbappé und ich, wir sind die zwei Besten der Welt, aber ich glaube, dieses Jahr hätte ich ihn mir verdient. Für mich ist das klar, und jeder, der sich die Spiele ansieht, weiß das.“) weiter hohe Wellen. Im Anschluss an den gestrigen 7:0-Sieg gegen Union Berlin wurde Max Eberl zu seiner Meinung gefragt. Und der Sportvorstand des FC Bayern, titelt heute die katalanische Zeitung ‚Sport‘, „teilte gegen Lamine Yamal und Mbappé aus“.

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Wer hätte den Ballon d'Or verdient? Lamine Yamal Kylian Mbappé Harry Kane Michael Olise Rodri Lionel Messi Ousmane Dembélé ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zitat Eberl: „Es muss scheinbar Wahlkampf gemacht werden. Am besten sind die Spieler, die keinen Wahlkampf brauchen.“ Neben Harry Kane schleiche sich nach Ansicht von Eberl auch Michael Olise „natürlich in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, in diesen Kreis rein“. Er gehöre „definitiv für mich zu den besten Fußballern der Welt.“ Mitfavorit Kane hielt sich nach seinem Doppelpack bedeckt, sagte nur: „Jeder hat das Recht, sich so auszudrücken, wie er möchte. Das liegt nicht in meiner Verantwortung. Ich rede nicht wirklich gern über mich selbst, ich lasse lieber meine Taten auf dem Platz sprechen.“ Die ‚Bild‘ meint: „Kane kontert Lamine Yamal […] allerdings ganz Gentlemanlike“.