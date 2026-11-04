Bei der Weltmeisterschaft war für Relebohile Mofokeng im Sechzehntelfinale Schluss. Mit Südafrika schied der Offensivspieler nach einem 0:1 gegen Kanada aus. Im Turnierverlauf stand er insgesamt dreimal auf dem Platz, eine Torbeteiligung gelang ihm nicht.

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Bei seinem neuen Klub Union St. Gilloise sieht das anders aus. Seit seinem Sommertransfer zu den Belgiern trumpft Mofokeng auf. In kurzer Zeit hat sich der 22-Jährige einen Stammplatz erkämpft und steht mittlerweile bei fünf Toren und vier Vorlagen nach 15 Pflichtspieleinsätzen. Leistungen, die andere Klubs aufmerksam machen.

Anfrage ist raus

Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, hat Bayer Leverkusen Interesse an Mofokeng. Die Werkself habe bereits eine Anfrage eingereicht und beobachte den Südafrikaner mit Scouts. Ebenfalls interessiert sei der OSC Lille auf Frankreich, der Mofokeng sogar schon auf die Shortlist der potenziellen Neuzugänge für die nächsten Transferfenster gesetzt haben soll.

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3,5 Millionen Euro zahlte St. Gilloise im Sommer an die Orlando Pirates. Man kann davon ausgehen, dass diese Summe bei einem Weiterverkauf deutlich höher ausfallen wird. Vertraglich ist Mofokeng noch bis 2030 an die Belgier gebunden.