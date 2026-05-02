Hertha-Ausverkauf: Sechs Leistungsträger im Sommer weg?

Fabian Reese – 28 Jahre

„Was im Sommer passiert, das müssen wir schauen“, sagte Herthas Topscorer (zehn Tore, zwölf Vorlagen) in der vergangenen Woche. Reeses Berater bestätigte zuletzt, dass es einige Anfragen aus der Bundesliga gebe. Namentlich durchgesickert ist bislang nur der VfL Wolfsburg. Zehn Millionen Euro stehen als Schmerzgrenze für den Linksaußen im Raum.

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Linus Gechter – 22 Jahre

Der Innenverteidiger verfügt in seinem Vertrag laut ‚Sky‘ über eine moderate Ausstiegsklausel. Bis zu sechs Bundesligisten beschäftigen sich Berichten zufolge mit Gechter. Als mögliche Abnehmer gelten Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach.

Márton Dárdai – 24 Jahre

Mehrere Vereine sollen den gebürtigen Berliner ins Visier genommen haben. Besonders interessiert soll der FC Augsburg sein. Für Dárdai, der in der Hauptstadt noch bis 2028 unter Vertrag steht, fordert der Zweitligist eine Ablöse von fünf Millionen Euro.

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Kennet Eichhorn – 16 Jahre

Die Ausstiegsklausel des Mittelfeldmotors, die bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegt, variiert je nach Liga, Verein und dessen Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Aus der Bundesliga sind noch der FC Bayern, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund im Rennen, zudem ist Manchester City interessiert. Dass Eichhorn die Alte Dame im Sommer verlässt, gilt als beschlossene Sache.

Michal Karbownik – 25 Jahre

Der Rechtsverteidiger kann die Hertha im Sommer ablösefrei verlassen. Der Hauptstadtklub möchte den auslaufenden Vertrag verlängern, doch auch die Bundesliga lockt Karbownik. Werder Bremen soll den Polen auf dem Zettel haben.

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Tjark Ernst – 23 Jahre

Mit überzeugenden Leistungen hat sich der Torhüter für höhere Aufgaben empfohlen. Der SC Freiburg, der FC Augsburg, Mainz 05 und der Hamburger SV beschäftigen sich mit Ernst, zudem sind seit längerer Zeit auch Wolfsburg und Gladbach interessiert.