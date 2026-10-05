HSV: Entwarnung bei Poulsen

Yussuf Poulsen wird dem Hamburger SV bald wieder zur Verfügung stehen. „Ich habe einen Schlag auf die Wade bekommen, sie ist zugegangen. Es wird in zwei Tagen wieder gut sein. Wir wollten kein Risiko eingehen, dass es etwas Größeres wird. Das ist natürlich bitter. Ich hätte gerne ein paar Spielminuten mehr gehabt“, zitiert die ‚Bild‘ den HSV-Stürmer, der beim Testspiel gegen den FC Kopenhagen nach 20 Minuten ausgewechselt werden musste.

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Auch ohne die Hilfe des 32-jährigen Dänen schafften es die Hamburger, gegen Kopenhagen mit 2:0 zu gewinnen. Wenn die Rothosen am Samstag gegen die TSG Hoffenheim spielen (15:30 Uhr), möchte Poulsen aber wieder mit dabei sein: „Ich bin nicht verletzt, das Hoffenheim-Spiel ist kein Problem.“