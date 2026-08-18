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Bundesliga

Frankfurt gehen 20 Millionen durch die Lappen

von Fabian Ley - Quelle: Absolut Eintracht
1 min.
Elye Wahi liegt auf dem Rasen @Maxppp

Eintracht Frankfurt ging offenbar eine große Menge Geld durch die Lappen. Für Elye Wahi (23) lagen dem Bundesligisten nach Informationen von ‚Absolut Eintracht‘ zwei hochattraktive Angebote aus der Premier League und der Serie A in Höhe von 20 Millionen Euro vor. Der Mittelstürmer habe diese jedoch ausgeschlagen.

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Stattdessen will Wahi wieder beim OGC Nizza anheuern, wo er bereits die vergangene Rückrunde verbrachte. Mit dem Ligue 1-Klub ist sich der Franzose Berichten zufolge bereits einig, eine erneute Leihe samt Kaufoption steht im Raum. Die SGE würde den 26-Millionen-Flop aber viel lieber verkaufen – und trauert den von Wahi abgelehnten Offerten hinterher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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