Hannover: Titz macht Transfer-Druck

Christian Titz wünscht sich noch Verstärkungen für seinen Kader. Der Trainer von Hannover 96 macht gegenüber der ‚Bild‘ deutlich: „Natürlich ist es so, dass noch einige Spieler fehlen. Jeder Trainer will immer so früh wie möglich seinen Kader zusammenhaben, um mit den Spielern zu arbeiten und Dinge einzustudieren. Wir haben einige Abgänge, und die möchten wir auf den Positionen ersetzen. Da heißt es jetzt, dass wir natürlich versuchen, die Lücken zu schließen.“

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Dabei hebt Titz explizit die Offensivpositionen hervor: „Im vorderen Bereich ist ja auch bekannt, dass wir da den einen oder anderen Spieler noch verpflichten wollen, weil wir da noch Bedarf haben.“ Bisher konnte Hannover mit Jean Hugonet (26) und Yunus Ünal (18) erst zwei Neuzugänge präsentieren. Mit Noel Aseko (20) und Enzo Leopold (25) haben zudem zwei Leistungsträger den Verein verlassen, auch zahlreiche Leih-Abgänge müssen kompensiert werden. Sportdirektor Jonas Boldt bittet allerdings noch um Geduld: „Ich bin auch bekannt dafür, dass gerade zum Ende des Transferfensters schon ein paar Dinge gelungen sind, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat, weil vielleicht Möglichkeiten aufgehen, die sich vorher zerschlagen haben. Da muss sich jeder Trainer auch ein bisschen gedulden.“