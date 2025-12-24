Einigung: VfB findet Abnehmer für Jovanovic

Nach nur einem halben Jahr kehrt Lazar Jovanovic offenbar vorübergehend zurück in seine serbische Heimat. Laut einem Bericht von ‚Mozzart Sport‘ haben sich der VfB Stuttgart und Roter Stern Belgrad auf eine Leihe des 19-jährigen Flügelstürmers verständigt.

Jovanovic war erst im Sommer mit großen Vorschusslorbeeren für rund fünf Millionen Euro von Roter Stern ins Schwabenland gewechselt, konnte sich dort bislang aber überhaupt nicht durchsetzen. Spielpraxis sammeln soll der Youngster nun also beim serbischen Serienmeister, der sich dem Bericht zufolge dazu einen höheren Anteil bei einem künftigen Verkauf gesichert hat. Belgrad würde demzufolge dann 20 statt der bisherigen zehn Prozent erhalten.