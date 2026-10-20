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Ex-Schalker Pukki hört auf

von Tom Steinmetzler
1 min.
Teemu Pukki im Trikot von Finnland @Maxppp

Der finnische Stürmer Teemu Pukki (36) beendet seine aktive Profikarriere. Der 133-fache Nationalspieler spielt aktuell noch bei HJK Helsinki und wird am 8. November nach dem Spiel gegen AC Oulou seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

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In Deutschland war Pukki von 2011 bis 2013 für den FC Schalke 04 aktiv. Für die Königsblauen absolvierte er 47 Spiele und erzielte acht Treffer. Die längste Zeit spielte Pukki für Norwich City, bevor er dann nach seinem Wechsel zu Minnesota United wieder in Finnland bei HJK landete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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