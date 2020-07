RB: Der Stand bei Angeliño & Schick

Bei RB Leipzig wird weiter an Möglichkeiten gefeilt, um die Leihen von Angeliño (23, Manchester City) und Patrik Schick (24, AS Rom) zu verlängern. Vereinschef Oliver Mintzlaff sagt in der ‚Bild‘: „Ich hoffe, dass wir Lösungen finden werden. Markus (Krösche, Anm. d. Red.) und Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) werden in den nächsten Tagen unsere Diskussionen fortsetzen und klar definieren: Wo stehen wir, was macht Sinn und was hat Priorität?“

Leipzigs bisherige Transferbilanz des Sommers: Hee-chan Hwang (15 Millionen, RB Salzburg), Perspektivkeeper Josep Martínez (2,5 Millionen, UD Las Palmas) und Benjamin Henrichs (Leihe, AS Monaco) sind schon da, Timo Werner (53 Millionen, FC Chelsea) und Hannes Wolf (Leihe, Borussia Mönchengladbach) weg. Mintzlaff stellt klar: „Wir werden nicht viele Stellschrauben drehen. Das ist finanziell nicht möglich und aufgrund der Qualität im Kader auch nicht notwendig.“