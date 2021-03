Ex-Frankfurter Vallejo: Keine weitere Leihe

Jesús Vallejo will die kommende Saison nicht erneut als Leihspieler verbringen. Das berichtet zumindest die spanische ‚as‘, die erfahren haben will, dass sich der 24-Jährige nun endgültig bei Real Madrid durchsetzen möchte. Für die laufende Saison haben die Königlichen den Innenverteidiger an den FC Granada verliehen. Sein Vertrag im Bernabéu ist noch bis 2025 datiert.

Der vorübergehende Wechsel zum FC Granada ist bereits die vierte Leihstation für Vallejo. Zuvor parkte Real ihn bereits bei Real Saragossa, Eintracht Frankfurt und den Wolverhampton Wanderers. Offenbar genug für den Rechtsfuß, der sich nun bereit für das weiße Ballett fühlt. Bei Real könnte es im Sommer zu einem Umbruch in der Abwehrzentrale kommen. Der Vertrag von Kapitän Sergio Ramos (34) läuft aus und auch Raphaël Varane (27) könnte den Klub verlassen. Ob es für Vallejo zu regelmäßigen Einsätzen reicht, muss sich dennoch erst zeigen. Die Konkurrenz wird, gerade wenn David Alaba (28) kommt, nicht weniger prominent.