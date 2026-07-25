Leverkusen verpflichtet Erlein

Bei der TSG Hoffenheim hat Luca Erlein wohl langfristig die Perspektive bei den Profis gefehlt. Deshalb hat sich der 19-Jährige für einen Wechsel entschieden und schließt sich Bayer Leverkusen an. Bei der Werkself unterschreibt der Rechtsverteidiger langfristig bis 2030 und soll direkt in die 2. Bundesliga verliehen werden.

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✍️ Neuzugang unterm Kreuz: Luca Erlein wechselt aus Hoffenheim zu #Bayer04. Der U19-Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.



Willkommen bei der #Werkself! ⚫️🔴 pic.twitter.com/e64JMEnaim — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 25, 2026

Als Ablöse überweist Bayer dem Vernehmen nach rund zwei Millionen Euro plus Boni nach Sinsheim, die TSG sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent. Bei seinem Jugendklub kam der 1,90 Meter große Abwehrspieler, der mit der deutschen U19 jüngst Vize-Europameister wurde, kein einziges Mal bei den Profis unter Christian Ilzer zum Einsatz. Auch unterm Bayer-Kreuz ist Erlein nicht unmittelbar für die erste Mannschaft eingeplant.