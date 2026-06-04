FC Bayern: Peretz-Wechsel diese Woche?

Daniel Peretz (25) bleibt womöglich trotz des verpassten Premier League-Aufstiegs beim FC Southampton. Wie das ‚Daily Echo‘ berichtet, befinden sich die Saints in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Festverpflichtung des bislang vom FC Bayern ausgeliehenen Torhüters.

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Bei Southampton hoffe man, den Deal noch in dieser Woche zu finalisieren. Mit den Münchnern hatten die Engländer im Januar eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro vereinbart. Anders als bei Bayern kam Peretz auf der Insel regelmäßig zum Einsatz, stand insgesamt 26 Mal zwischen den Southampton-Pfosten.