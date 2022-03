Mkhitaryan beendet Länderspielkarriere

Henrikh Mkhitaryan (33) hängt seine Schuhe auf Länderspielebene an den Nagel. Der Kapitän, 95-fache Nationalspieler und 32-malige Torschütze der armenischen Nationalmannschaft verkündet via Social Media: „Es war eine Ehre, die vergangenen 15 Jahre für mein Land zu spielen und eine noch größere Ehre, sechs Jahre lang die Kapitänsbinde zu tragen.“

Der ehemalige Dortmund-Profi will sich fortan auf seine Spiele mit der AS Rom konzentrieren. Mkhitaryan erklärt: „Ich bin nach meinem letzten Spiel gegen Deutschland im November zu dieser Entscheidung gekommen. Ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe alles, was ich kann, für mein Nationalteam gegeben. In den nächsten Jahren werde ich mich voll und ganz auf meine Vereinskarriere fokussieren.“