Medien: Auba-Leihe zu Barça geplatzt

Der FC Barcelona muss sich die anvisierte Ausleihe von Pierre-Emerick Aubameyang wohl abschminken. Die Verhandlungen mit dem FC Arsenal sind laut ‚The Athletic‘ und ‚Sky Sports‘ gescheitert. Barça habe sich mit den Gunners nicht auf die Gehaltsübernahme des Stürmers einigen können.

Der Gabuner sorgte in den vergangenen Wochen vor allem für nicht-sportliche Schlagzeilen. Die Londoner entzogen dem 32-Jährigen aus disziplinarischen Gründen das Kapitänsamt, kürzlich musste er zudem wegen Herzproblemen in Folge einer Corona-Infektion vom Afrika-Cup abreisen. Interesse an einer Aubameyang-Verpflichtung zeigten unter anderem auch Juventus Turin, Paris St. Germain und al-Hilal.