Menü Suche
Kommentar 27
Bundesliga

FC Bayern: Guerreiro zur Bundesliga-Konkurrenz?

Raphaël Guerreiros Vertrag beim FC Bayern wird nicht verlängert. Unter Umständen geht es für den Allrounder zur direkten Bundesliga-Konkurrenz.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Raphaël Guerreiro im Bayern-Trikot @Maxppp

Alejandro Grimaldo (30) steht vor einem 25-Millionen-Wechsel von Bayer Leverkusen zu Atlético Madrid. Die Suche nach einem passenden Ersatz gleicht einer Mammutaufgabe und ist entsprechend längst angelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Womöglich wird der Werksklub beim FC Bayern fündig. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Raphaël Guerreiro (32) ein Thema in Leverkusen. Der ablösefreie Allrounder, der auch über ein Karriereende nachdenkt, ist ähnlich spielstark wie Grimaldo und ebenfalls Linksfuß. Guerreiros Gehalt soll kein Problem darstellen.

Der neue Cheftrainer Carles Martínez bevorzuge für hinten links allerdings eher einen schnellen Kandidaten. Arsène Kouassi (22) vom FC Lorient passt ins Profil, wird aber zudem vom VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt beobachtet (FT berichtete).

Unter der Anzeige geht's weiter

Prominente Kandidaten

Laut der ‚Bild‘ würde Kouassi rund 20 Millionen Euro kosten. Interessant: In der Nationalmannschaft von Burkina Faso spielt der Linksverteidiger schon mit Bayer-Profi Edmond Tapsoba zusammen (27).

Für den rechten Teil der Abwehrkette wird BVB-Flirt Konstantinos Mavropanos (28) von West Ham United bei Bayer ins Spiel gebracht. Außerdem gehöre Sergiño Dest (25) von der PSV Eindhoven zu den Alternativen, der wiederum ebenfalls von Bayern beobachtet wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (27)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Lorient
West Ham
Raphaël Guerreiro
Konstantinos Mavropanos
Kan Guy Arsène Kouassi
Sergiño Dest

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Lorient Logo FC Lorient
West Ham Logo West Ham United
Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro
Konstantinos Mavropanos Konstantinos Mavropanos
Kan Guy Arsène Kouassi Kan Guy Arsène Kouassi
Sergiño Dest Sergiño Dest
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert