FC Bayern: Guerreiro zur Bundesliga-Konkurrenz?

Alejandro Grimaldo (30) steht vor einem 25-Millionen-Wechsel von Bayer Leverkusen zu Atlético Madrid. Die Suche nach einem passenden Ersatz gleicht einer Mammutaufgabe und ist entsprechend längst angelaufen.

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Womöglich wird der Werksklub beim FC Bayern fündig. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Raphaël Guerreiro (32) ein Thema in Leverkusen. Der ablösefreie Allrounder, der auch über ein Karriereende nachdenkt, ist ähnlich spielstark wie Grimaldo und ebenfalls Linksfuß. Guerreiros Gehalt soll kein Problem darstellen.

Der neue Cheftrainer Carles Martínez bevorzuge für hinten links allerdings eher einen schnellen Kandidaten. Arsène Kouassi (22) vom FC Lorient passt ins Profil, wird aber zudem vom VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt beobachtet (FT berichtete).

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Prominente Kandidaten

Laut der ‚Bild‘ würde Kouassi rund 20 Millionen Euro kosten. Interessant: In der Nationalmannschaft von Burkina Faso spielt der Linksverteidiger schon mit Bayer-Profi Edmond Tapsoba zusammen (27).

Für den rechten Teil der Abwehrkette wird BVB-Flirt Konstantinos Mavropanos (28) von West Ham United bei Bayer ins Spiel gebracht. Außerdem gehöre Sergiño Dest (25) von der PSV Eindhoven zu den Alternativen, der wiederum ebenfalls von Bayern beobachtet wird.