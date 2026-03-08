Zwei Spiele Sperre für Pep

Pep Guardiola wird laut Fabrizio Romano für zwei Spiele gesperrt. Der Star-Trainer von Manchester City hatte sich FA Cup-Spiel gegen Newcastle United am Samstag (1:3) seine bereits sechste Gelbe Karte in der laufenden Saison eingehandelt, weshalb ihm nun die Sperre droht. Der 55-jährige Spanier hatte sich während der Begegnung im St. James Park nicht im Griff und beschwerte sich beim vierten Offiziellen lautstark über ein vermeidliches Foulspiel von Kieran Trippier an Jeremy Doku. Daraufhin wurde Guardiola verwarnt.

Für den Ex-Profi ist es nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits im Januar wurde der einstige Chefcoach des FC Bayern für ein Spiel gesperrt, aufgrund seiner nun sechsten Verwarnung in der laufenden Spielzeit dürfte nun eine zwei-Spiele-Sperre folgen. Damit droht der gebürtige Katalane sowohl das anstehende Premier League-Spiel bei West Ham United (Samstag, 21:00 Uhr) als auch das kommende Viertelfinal-Duell im FA Cup von der Tribüne aus verfolgen zu müssen.