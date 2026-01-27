St. Pauli: Gerücht um neuen Torjäger

Der FC St. Pauli zeigt angeblich konkretes Interesse an Rodrigo Castillo. ‚Mercado de Pases‘ berichtet, dass die Kiezkicker ein formelles Angebot einer Leihe mit Kaufoption für den 26-jährigen Mittelstürmer abgegeben haben. Dieses sei vom argentinischen Erstligisten CD Lanús allerdings abgelehnt worden.

Castillo war erst im Sommer für 1,7 Millionen Euro nach Lanús gewechselt. Dort erzielte der 1,87 Meter große Rechtsfuß in dieser Saison vier Tore in elf Einsätzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.