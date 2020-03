Bayern-Trainer Hansi Flick (55) hat offenbar auch in der Bundesliga Verehrer. Nachdem der ‚kicker‘ zuletzt vom Interesse aus der Premier League berichtet hatte, schreibt er in seiner Donnerstagsausgabe von „Anfragen aus dem In- und Ausland“.

Flick steht noch bis Saisonende bei den Bayern unter Vertrag. Vieles deutet auf eine Verlängerung hin, eine Selbstläufer sei diese jedoch nicht, so der ‚kicker‘. Unter Flick gewann der FCB 18 von 21 Spielen und erzielte dabei im Schnitt 3,2 Tore pro Partie.