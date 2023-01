Neuer Stürmer: Frey auf Schalke eingetroffen

Michael Frey dürfte in Kürze seinen Kontrakt beim FC Schalke 04 unterschreiben. Bilder von ‚Sky‘ zeigen den Mittelstürmer bei seiner Ankunft am Vereinsgelände. Medizincheck und anschließende Vertragsbesiegelung könnten also noch am heutigen Freitag stattfinden.

Frey kommt per Leihe bis zum Saisonende zum Tabellenletzten der Bundesliga. Mit Royal Antwerpen hat Schalke dem Vernehmen nach eine Kaufoption ausgehandelt. Beim belgischen Erstligisten steht der 28-jährige Rechtsfuß noch bis 2024 unter Vertrag.

Zur Saison 2021/22 war Frey von Fenerbahce nach Antwerpen gekommen. In 69 Einsätzen schoss er 33 Tore. Schalke-Trainer Thomas Reis ließ gestern durchblicken: „Vielleicht kann man ihn irgendwann begrüßen. Er wäre eine Alternative für das Sturmzentrum. Er wäre im Saft, das ist für uns wichtig.“