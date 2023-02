Bundesliga-Interesse an Celtic-Topscorer Furuhashi

Celtic Glasgows Kyogo Furuhashi (28) weckt scheinbar Interesse in den europäischen Topligen. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, zeigen Vereine aus der Bundesliga, der Premier League und La Liga Interesse an dem japanischen Stürmer. Angesprochen auf die Bundesliga erklärt der Rechtsfuß: „Fußballspiele anzuschauen ist auch lehrreich, also schaue ich mir verschiedene Ligen an, wenn ich Zeit habe. Und natürlich auch die deutsche Bundesliga. Ich denke, dass die Bundesliga in Japan sehr beliebt ist, auch weil viele japanische Spieler dort spielen und tragende Rollen bei den jeweiligen Vereinen innehaben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Celtic war Furuhashi in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in 34 Spielen schon an 26 Treffern direkt beteiligt (22 Tore, vier Vorlagen). In Schottland steht der 16-fache Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag. Einen Abschied strebt der wendige Angreifer nach eigenen Aussagen nicht an: „Ich möchte mit diesem Verein so erfolgreich wie möglich sein. Mein Fokus liegt nur auf Celtic, um den bestmöglichen Erfolg für den Verein haben zu können.“

Lese-Tipp

Neapel zu stark für zehn Frankfurter | Nur Trapp mit Top-Note