Roma vor Pedro-Transfer

Der neue Klub von Pedro steht offenbar fest. Laut ‚Sky Italia‘ wird der 33-jährige Spanier zur AS Rom wechseln. Der Flügelspieler sei bereits in der italienischen Hauptstadt eingetroffen, die Verpflichtung wird also wohl schon bald finalisiert werden.

Da Pedros Vertrag beim FC Chelsea ausgelaufen war, wird keine Ablöse für den Routinier fällig. Der Weltmeister von 2010 spielte fünf Jahre im Trikot der Blues. Nach insgesamt 206 Pflichtspielen stehen 43 Tore und 28 Vorlagen zu Buche.